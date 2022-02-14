负责莉雅妮偷窃案两名警员 因失职被罚款

（早报讯）负责调查樟宜机场集团前主席廖文良前女佣莉雅妮偷窃案的两名警员因失职，被处以罚款。

内政部长兼律政部长尚穆根今天（2月14日）在国会回复议员周凯年（蔡厝港集选区）的口头询问时说，当局已完成内部调查，负责这起案件的两名警员在处理上存在失职。

这就包括，负责这起案件的警员并未及时到案发现场进行调查和取证，影响一些物证的保管程序。

同时，警员没有在调查过程中，适当核实各方的说辞。再来，这名警员的主管也没有提供足够的指导，造成失误。

尚穆根说，负责这起案件的警员同时在处理许多其他案件、展开逮捕行动等，面对极大的压力。

上述警员和主管因失职，被处以中等数额的罚款。

原本被控偷窃的樟宜机场集团前主席廖文良的前女佣莉雅妮（Parti Liyani），2020年9月初在高庭上诉得直，洗脱罪名。

尚穆根说，警员的职责是服务公众的利益，若公众利益受到影响，当局必须采取行动。

“警员必须被公平对待才能做好自己的工作，才能实现最根本的核心目标，也就是公众利益。”

上述警员和主管因失职被处以罚款，金额等同于两人数月的加薪金额。尚穆根在回复工人党议员林瑞莲（阿裕尼集选区）的补充提问时说，这名警员和他的主管需要支付相同月数的加薪，但金额并不同等。