为统一监管 赌博管制局料今年中成立

（早报讯）内政部计划今年中设立赌博管制局，统一监管所有赌博活动。今年6月起，更多租赁组屋居民也自动禁止进入赌场和老虎机房等，以减少赌博对他们和家人的不良影响。

内政部兼永续发展与环境部政务部长陈国明今天（2月14日）在国会先后为新加坡赌博管制局法案和赌博管制法案提出一读。

根据内政部文告，我国赌博相关罪案维持在低水平，潜在的病态和问题赌博比率也持稳在约1％。然而，科技使赌博产品越来越普及，赌博与游戏之间的界限也逐渐模糊，例如有商家售卖神秘盒子，以及在电子游戏中推出战利品箱等。

为了更充分应对新兴赌博产品，内政部前年宣布把赌场管制局重组为新的赌博管制局（Gambling Regulatory Authority），以整合内政部属下赌博管制单位、赛马博彩管理局和警队等机构的赌博监管资源。

配合法案，社会及家庭发展部也会加强应对赌博的社会保障。目前，受惠于政府社会援助与津贴计划，如社区关怀计划（ComCare）中短期援助的公众、拖欠至少六个月租金的建屋局公共租赁计划租户，以及未脱离穷籍的破产者等，已不准进入赌场和私人会所的老虎机房，或在博彩公司注册网络账户。

社会及家庭发展部发文告说，今年6月1日起，这项法定禁止令（Exclusion by Law）会扩大至所有在公共租赁计划下，以津贴价格租房的租户和住户成员，从上游着手让有财务需求的家庭免受嗜赌问题困扰。

此外，内政部去年已针对赌博法律展开公共咨询，这次会通过赌博管制法案修正部分条文，更好地应对赌博新趋势，也更新相关罪名与刑罚。

法案明确指出，家人与朋友在家中面对面进行的社交赌博不算违法。网上社交赌博则因执法上的限制会继续禁止，警方也将严厉打击任何趁机开展非法赌博活动的犯罪团伙。

赌博管制局成立后，提供赌博的私人场所如会馆和俱乐部等须向当局申请执照，并须遵守保留监控录像和限制营业时间等新的要求，确保配合维持治安和应对社会问题。提供老虎机和博彩公司产品的业者日后也须申请这类赌博经营者执照。

至于风险较低的赌博产品，赌博管制局会推行类别执照制度，提供这类产品的业者无须个别申请执照，当局会监督整体情况并设下必要防护措施。比方说，当局有意为零售商贩卖的神秘盒子推出类别执照，并把奖品零售价值限制在100元等，详情日后公布。