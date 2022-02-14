疑从咖啡店就尾随 阿叔涉抢阿嫂金链

（早报讯）疑清晨从咖啡店尾随阿嫂走到巴士站，62岁阿叔被指在巴士站抢走阿嫂价值3000元的金项链，警方同一天将他逮捕归案，今早将他控上法庭。

这起事件发生在前天（2月12日）清晨5时26分，地点在大巴窑4巷第73座组屋前的巴士站。

警方昨午发文告表示，指案发时当局接获抢劫案的通报，指一名妇女的黄金坠子项链被男子抢走，该项链价值3000元。警方之后通过地毯式调查，以及闭路电视和警方摄像机画面，确认干案者身份，并在当天将他逮捕归案。

记者今早走访现场时，附近咖啡店的员工受访称，被打抢的阿嫂常来这里吃东西，事发当天也有前来。

清洁工李先生（69岁）受访称自己没有目睹经过，但过后街坊都有谈论这件事，大家都听说了大致经过。

据他了解，事发前阿嫂和阿叔都在咖啡店喝茶，阿嫂离开不久，阿叔也走了，没多久就听到附近巴士站有抢劫案发生。不过咖啡店距离车站超过百米，加上有广告牌挡住，所以大家都没看到案发过程。

62岁的被告陈德顺（62岁）今天是在掠夺（snatch theft）和偷窃罪行下被控上法庭。

法官批准控方申请，将陈德顺还押中央警署，并在期间将他带到犯罪现场协助调查，案展21日过堂。

犯下掠夺罪行者，如果罪名成立，可被判坐牢不少过一年，不超过7年外加鞭刑，干下偷窃罪则可被判坐牢长达7年外加罚款。