花盆暗装摄像机 男子偷拍女租客沐浴监14周

男屋主在浴室花盆安装针孔摄像机，偷拍女租客洗澡，结果被揭发，为此吃14周牢饭。

自雇人士黄乔纳森（译音，34岁）面对两项偷拍罪，早前承认其中一项，另一项交由法官下判时一并考量。

两名受害人为29岁的女租客和她的同龄女性友人，两人都是外国籍女子。

2018年10月，被告将住家的其中一间房间放上爱彼迎（Airbnb）平台出租，女租客便联系他，表示有意租房几天。女租客租房时和被告结识，之后仍保持联络。

2020年3月，女租客得知女友人有兴趣找个地方暂住，便介绍被告给她，女友人随之于同年5月1日入住被告家中。

2020年5月9日，女租客到被告家探访被告及女友人，同天决定留宿。被告得知后心生歹念，将针孔摄像机安装在厕所内的花盆中，有意偷拍女租客洗澡来满足自己的欲望。

安装后，被告带女租客的女友人去附近的洗衣店，留下女租客独自在家中。

女租客在洗澡时，发现厕所内的花盆有个“亮亮”的物体，检查一看发现是针孔摄像机，便把记忆卡拿走后离开。

案情揭露，被告成功拍下三段女租客洗澡的画面。

根据控状，被告在女租客的女友人入住当天晚上，已以同样的方式偷拍她洗澡。

被告回家找不到记忆卡

回家找不到记忆卡，被告担心自己的恶行败露，最终才承认自己的偷拍行为。

被告回家后，直奔厕所，却发现记忆卡不见了，便问女友人，女租客是否气他。

女友人一再追问被告为什么担心女租客生气他？被告才承认自己在厕所内安装针孔摄像机偷拍她洗澡。

女租客隔天下午报警。

被告今早（2月14日）被判刑，而法官允许他展延至2月21日才开始服刑。