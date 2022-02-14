新印FIR协议有利国际和本区域民航业发展

（早报讯）新加坡和印尼达成有关飞航情报区的协议，不仅确保樟宜机场能继续安全有效地管理航空交通，支持我国航空业的持续增长和竞争力，更有利于国际和本区域民航业的发展。

交通部长易华仁今天（2月14日）在国会就调整新加坡与雅加达飞航情报区（Flight Information Region，简称FIR）范围，发表部长声明。

早前报道，调整后的雅加达FIR，大致贴合印尼领空，而印尼将委托我国在调整后的雅加达FIR部分空域提供空中航行服务。这项协议为期25年，经双方同意可延长。

易华仁说，FIR协议允许新加坡继续在毗连（contiguous）的空域内提供空中航行服务，足以满足樟宜机场现在和未来的需要，和支持我国航空枢纽和航空相关行业的持续增长和竞争力。

FIR协议也将确保印尼机场的航空交通得到安全有效的管理，包括靠近樟宜机场的峇淡岛、民丹岛和丹戎槟榔机场。

更重要的是，国际民航也将从中获益。易华仁说：“国际航空运输协会（International Air Transport Association，简称IATA）预计，未来20年，亚太地区将成为全球航空运输量增长最快的地区。”

“通过FIR协议和新印之间更紧密的双边合作，航空公司和其他航空业利益相关者将有更多机会借助本区域航空交通的未来增长，发展业务、连接更多乘客，吸引更多投资，并在本区域航空领域创造更多就业机会。”

李显龙总理和印尼总统佐科上个月25日在新印领导人非正式峰会上，就两国FIR范围、逃犯引渡和防务合作这三个长期课题达成协议。李总理当时也说，FIR协议是一项保证。印尼将航空服务管理责任委托给新加坡，即由樟宜机场来进行这项工作，这确保了樟宜机场在营运、维持安全的民用航空，以及长期增长和扩张的能力。