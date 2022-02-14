减排投资免税计划推出以来 六项目获资助

（早报讯）减排投资免税计划接下来将扩大资助范围，相信将有更多关注碳足迹的企业参加。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲今天（2月14日）在国会提出经济扩展优待（Economic Expansion Incentives）免税优待修正法案二读。

修正案内容包括延长和加强减排投资免税计划（Investment Allowance for Emissions Reduction，简称IA-ER）。这项计划之前称为能源效率投资免税计划（Investment Allowance for Energy Efficiency，简称IA-EE），目的是资助改善能源效率的企业。法令修正后，资助范围将扩大。企业在用于减少温室气体的器材投资也可获得资助。

根据IA-ER计划，符合条件和时限的固定资本支出（capex）将获得免税（tax allowance），可用来抵消公司的缴税收入（taxable income）。

为了协助企业适应并向低碳经济转型，这项计划的截止日期从去年3月31日延长到2026年12月31日。

刘燕玲说：“这项修正建议是回应业界提出的反馈，企业表示投资免税能帮助他们降低碳足迹，尤其是制造业者和数据中心业者。”

免税优待法案的另一项修正是允许贸工部长赋予一些公共机构免税优待的行政职能和权力。