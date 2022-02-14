博览中心新冠病治疗设施 可治疗逾800名儿童及年长病患

（早报讯）设在新加坡博览中心第九展厅的冠病治疗设施今天（2月14日）开始投入运作，为儿童病患和看护者提供600张病床，另有224张病床预留给年长病患。

卫生部长王乙康今早在面簿发文说，当局在扩大冠病治疗设施容量方面取得良好进展。加上现有的第七至第10展厅，新加坡博览中心是本地规模最大的冠病治疗设施，可容纳超过2500张病床。全国目前共有4500张冠病治疗设施病床。

王乙康指出，比起德尔塔变种毒株，奥密克戎毒株更有可能感染儿童。新增的冠病治疗设施将配合医院，为需要住院的儿科病患提供护理，但他强调：“最好的防御还是让儿童接种疫苗。”

截至前天，全国人口中九成已完成基本疫苗接种程序，63％已注射追加剂。按符合接种条件的人口计算，加上已开始接种的五岁至11岁孩童，已有93％完成接种。