黄永宏：对抗疫情 新加坡人体现全面防卫精神

（早报讯）过去两年，新加坡人面对疫情时，发挥各自作用，集体的努力形成了最坚固的防线，体现全面防卫对抗任何威胁的力量。
明天是全面防卫日。国防部长黄永宏医生按照惯例，发表全面防卫日献词。他今天（14日）傍晚在社交媒体上发布的献词中指出，今年也是纪念新加坡在第二次世界大战中沦陷80周年和国民服役55周年，而2月15日这天提醒我们国防薄弱的可怕后果。
他指出，国民服役是对军事防卫最坚定的承诺，是新加坡武装部队抵御任何潜在侵略者的全面防御支柱之一，但全面防卫需要每个新加坡人做出贡献，才能战胜敌人。
他说：“在对抗冠病疫情这个导致死亡和破坏我们生活方式的敌人时，新加坡人过去两年里确实做到了全面防卫。”
全面防卫分军事、民事、经济、社会、心理和数码六个支柱。
黄永宏在阐述新加坡人如何在不同岗位上落实全面防卫时说，应对冠病疫情造成了许多社会限制，扰乱大家的生活并带来很大的压力。在维持心理健康和遵守安全措施这方面，拥有强大的心理防卫不可或缺。
当供应链受影响时，我们的经济机构团结起来确保供应链继续开放，尤其是在必需品上。因为他们的远见和努力，我们的必要物资、疫苗或检测仪没有面对任何短缺。这体现了我们的经济防卫正在发挥作用，而且与疫情前相比，其实一些企业的表现甚至更好。
黄永宏将安全距离大使比喻为民事防卫的指挥官，与公众一同在降低感染率方面做出贡献，如戴口罩和减少与他人接触。武装部队与警方也有协助追踪接触者，民防部队的救护车在病例飙高时，一直忙于载送许多冠病患者。
社区方面，许多组织自发投入行动，伸出援手帮助他人。他们制作多语言和方言视频来帮助客工和年长者。公众的许多善举，如送餐和礼物，让前线员工继续坚持下去。
黄永宏也指出，针对疫苗接种的虚假信息和传播毫无根据的恶意谣言，数码防御至关重要。新加坡人自己也公开反对误导性文章和假新闻。
他说，当每个新加坡人都参与其中时，大家集体努力就形成了最坚固的防线，不容易被打破。
“正因为新加坡人通过全面防卫，在对抗冠病疫情时发挥了自己的作用，所以我国是全球死亡率最低的国家之一。本地经济一直保持完好，甚至在某些领域有所扩大。医疗保健系统也没有崩溃，人民仍然团结一致。新加坡仍然继续维护治安、和平与进步。这就是全面防卫面对任何威胁的力量。”
Total Defence Day 2022 Video Message
Please see my video message for Total Defence Day. Tomorrow, 15 February is the date that Singapore commemorates Total Defence Day. 80 years ago, on that same date, Singapore fell to the Japanese in 1942.Posted by Ng Eng Hen on Monday, February 14, 2022