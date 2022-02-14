黄永宏：对抗疫情 新加坡人体现全面防卫精神

（早报讯）过去两年，新加坡人面对疫情时，发挥各自作用，集体的努力形成了最坚固的防线，体现全面防卫对抗任何威胁的力量。

明天是全面防卫日。国防部长黄永宏医生按照惯例，发表全面防卫日献词。他今天（14日）傍晚在社交媒体上发布的献词中指出，今年也是纪念新加坡在第二次世界大战中沦陷80周年和国民服役55周年，而2月15日这天提醒我们国防薄弱的可怕后果。

他指出，国民服役是对军事防卫最坚定的承诺，是新加坡武装部队抵御任何潜在侵略者的全面防御支柱之一，但全面防卫需要每个新加坡人做出贡献，才能战胜敌人。

他说：“在对抗冠病疫情这个导致死亡和破坏我们生活方式的敌人时，新加坡人过去两年里确实做到了全面防卫。”

全面防卫分军事、民事、经济、社会、心理和数码六个支柱。

黄永宏在阐述新加坡人如何在不同岗位上落实全面防卫时说，应对冠病疫情造成了许多社会限制，扰乱大家的生活并带来很大的压力。在维持心理健康和遵守安全措施这方面，拥有强大的心理防卫不可或缺。

当供应链受影响时，我们的经济机构团结起来确保供应链继续开放，尤其是在必需品上。因为他们的远见和努力，我们的必要物资、疫苗或检测仪没有面对任何短缺。这体现了我们的经济防卫正在发挥作用，而且与疫情前相比，其实一些企业的表现甚至更好。

黄永宏将安全距离大使比喻为民事防卫的指挥官，与公众一同在降低感染率方面做出贡献，如戴口罩和减少与他人接触。武装部队与警方也有协助追踪接触者，民防部队的救护车在病例飙高时，一直忙于载送许多冠病患者。

社区方面，许多组织自发投入行动，伸出援手帮助他人。他们制作多语言和方言视频来帮助客工和年长者。公众的许多善举，如送餐和礼物，让前线员工继续坚持下去。

黄永宏也指出，针对疫苗接种的虚假信息和传播毫无根据的恶意谣言，数码防御至关重要。新加坡人自己也公开反对误导性文章和假新闻。

他说，当每个新加坡人都参与其中时，大家集体努力就形成了最坚固的防线，不容易被打破。

“正因为新加坡人通过全面防卫，在对抗冠病疫情时发挥了自己的作用，所以我国是全球死亡率最低的国家之一。本地经济一直保持完好，甚至在某些领域有所扩大。医疗保健系统也没有崩溃，人民仍然团结一致。新加坡仍然继续维护治安、和平与进步。这就是全面防卫面对任何威胁的力量。”