王瑞杰：我国保持开放 疫情改善后会开通更多VTL

（早报讯）新加坡航空展对新加坡意义重大，反映出我国确保经济和边境安全重开的承诺。尽管全球冠病确诊病例激增，我国的疫苗接种者旅游通道（VTL）始终保持开放，下来也会在情况允许时与更多国家开通旅游通道。

两年一度的新加坡航空展将于明天(2月15日）掀开序幕。副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰今午（2月14日）在于金沙会议展览中心主办的航空展开幕仪式上致辞时指出，航空业因疫情受重创，但各方如今学会与病毒共存，更多国家也逐渐重开边境。他引述国际航空运输协会（IATA）的资料说，今年的国际乘客量预计会恢复到2019年水平的55％，并在2025年或2026年恢复至疫情前水平。

“估计同时会有更多宇航机身保养、维修与翻修（MRO）活动和新的飞机订单。全球航空和宇航领域都期待能够复苏并迎来新机遇，因此现在举办新加坡航空展正是时候。”

今年的新加坡航空展会有近600个参展商，虽然不向公众开放，但预计会吸引1万3000名商客参与。

王瑞杰答谢前来我国参与航空展的参展商和商客等人，并强调我国致力于为恢复全球航空旅游尽一分力。他以我国同其他国家开通的VTL为例，指虽然全球确诊病例激增，但这20多个VTL始终保持开放。我国也计划在疫情局势改善后与更多国家开通VTL。