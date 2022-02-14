新加坡和欧盟开始欧新数码伙伴关系协定谈判

（早报讯）我国和欧盟开始欧盟-新加坡数码伙伴关系协定的谈判，并希望能在今年达成政治协定。

贸工部发布文告说，负责贸易关系的交通部长易华仁周一（2月14日）下午与欧盟内部市场与服务执委布莱顿（Thierry Breton）举行了视频会议，讨论欧盟-新加坡数码伙伴关系相关事项。双方同意开始讨论数码伙伴关系，并在会后发表联合声明。

去年12月在欧盟-新加坡自贸协定首次会议上，新加坡和欧盟同意加强双数码贸易，以推进数码伙伴关系。该会议由易华仁和欧盟执委会副主席及贸易专员东布洛夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）联合主持。

在周一发布的联合声明中，新加坡和欧盟表达对数码伙伴关系的共同愿景。这包括提供一个整体框架，以加强双方数码市场和政策框架下的数码连通和互操作性，并促进新欧数码贸易。声明也提到新欧双方将致力解决各类数码课题如安全和可持续的数码基础设施、可信的数据流和数据创新、数码法规、员工的数码技能发展及数码转型。

此外，数码伙伴关系将为在新欧在新兴领域合作铺平道路，例如5G/6G、人工智能或数码身份等具有变革经济潜力等。

易华仁和布莱顿强调，欧盟-新加坡数码伙伴关系正处于积极增长势头，因此同意尽快启动协定的技术讨论会，以进一步确定协定内容和程序，并希望能在2022年达成政治协议。

双方表示，一旦签署数码伙伴关系，易华仁和布莱顿将在他们领导的年度部长级会议（数码伙伴关系理事会），酌情邀请其他相关成员参加，从而指导共同的优先事项的进展。