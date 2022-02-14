新加坡和瑞士将举办首届零点论坛 探讨金融科技创新

（早报讯）新加坡和瑞士将于6月21日至23日在瑞士苏黎世举办首届零点论坛（Zero Forum），探讨数码金融科技创新。副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰和瑞士财政部长毛勒（Ueli Maurer）将共同主持活动开幕仪式。

瑞士国际金融秘书处（SIF）和新加坡金融管理局所设立的Elevandi周一（2月14日）发布文告，宣布启动零点论坛活动。

这个现场参与活动将为全球公共和私营部门的领导人提供交流平台，推动具意义的思想和知识交流，以推动数码经济中的金融科技和Web3.0。

论坛主要谈论议题包括去中心化金融、嵌入式和开放式金融、以及可持续金融的进展等，对政策制定者的影响和给金融科技公司带来的机会。

王瑞杰说：“数码科技具有巨大潜力，可以改变世界，特别是通过金融让世界变得更好。为了释放数码科技潜力，我们必须找到新的合作方式，并相互合作，以应对重要的全球挑战，赶上新的机遇浪潮。新加坡和瑞士已合作举办首届零点论坛，让全球技术专家、金融机构和监管机构齐聚一堂。通过这个论坛，我们可以推动全球金融科技的发展势头，加强全球创新和变革行动。”

毛勒说：“作为世界领先的创新金融中心之一，瑞士是把国际金融市场和监管机构与金融科技世界创新参与者聚集在一起的理想东道国。瑞士长期以来一直与新加坡在金融方面保持着密切交流。我们共同致力于促进开放市场、国际竞争和不断创新。零点论坛旨在帮助确保数码金融科技创新，能够在一个安全框架内蓬勃发展，造福世代。”

除了王瑞杰和毛勒，其他将会·出席论坛的有金管局局长孟文能、瑞士金融市场监管局（FINMA）总裁安捷伦（Urban Angehrn）、瑞银（UBS）首席执行官哈默斯（Ralph Hamers）等。