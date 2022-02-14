法院批准报业控股举行Cuscaden Peak财团协议会议

（早报讯）新加坡报业控股（SPH）周一（2月14日）表示已获得法院批准，允许它召开Cuscaden Peak财团的协议会议。

在提交给新加坡交易所的文件中，报业控股也表示，法院周一还下令批准它取消与吉宝企业（Keppel Corp）的有关协议会议申请。

吉宝企业和Cuscaden因竞购新加坡报业控股非媒体业务，过去几个月来交锋不断。

上周，报业控股发布文告，宣布寻求终止与吉宝签署的执行协议，并指出吉宝和它签署的执行协议中规定的所有计划条件都没有得到满足，甚至2022年2月2日的截止日期也已经失效。

按照执行协议，报业控股不得在召开吉宝协议会议后的八周内，举行另一场协议会议让股东表决是否接受财团的收购献议。如果协议无效的话，报业控股就无须受到“不得在召开吉宝协议会议后的八周内举行另一场协议会议”的限制。

但吉宝企业不同意报业控股的说法，就此事向新加坡国际仲裁中心（SIAC）提交仲裁通知书，启动对报业控股的仲裁程序。

报业控股在文告中重申，它将在适当平台和时机积极捍卫它在吉宝仲裁案中的立场。它也表示将继续进行准备工作，让股东考虑Cuscaden收购献议并投票表决。

报业控股周一股价收报2.32元，下滑1分或0.4％。吉宝企业股价报6.04元，下滑2分或0.33％。