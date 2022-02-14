油价逼近100美元 全球经济受双重威胁

（华盛顿/香港彭博电）原油价格步步逼近2014年9月以来就不曾出现的100美元大关，可能对全球经济带来双重威胁，进一步打击增长前景，同时推高通货膨胀。

布伦特原油期货价格今天（2月14日）持续冲高，早盘一度冲破96美元，创2014年9月底以来新高，截至晚间10时30分每桶报93.66美元。美国西得克萨斯中质油（WTI）期货价格也升高，截至晚间10时30分每桶报92.44美元。

经济增长下滑的同时通胀却升高，这对全球央行包括美国联邦储备局可说是令人担忧的现象。20国集团财政部长本周召开今年首场线上会议，讨论的主要议题就是通胀的挑战。

虽然能源出口商可从油价冲高中受益，油价对各大经济体的影响力也不如以往般显著，但全球众多商家和消费者仍可能因各种溢出现象包括食品、运输等价格上扬而受冲击。

曾长期担任联储局官员、现任德银证券驻纽约的首席经济师胡珀（Peter Hooper）说：“油价震荡确实让更广泛的通胀问题雪上加霜。全球增长显著放缓的可能性相当高。”

根据彭博经济震荡模式（Bloomberg Economics Shock Model）的估计，原油价格若在本月底升高至100美元，美国和欧洲经济体的通货膨胀将因此在下半年升高约0.5个百分点。

摩根大通（JPMorgan Chase & Co）更警告，若油价冲高到150美元，全球经济将停止增长，通胀将冲高到7％以上，比各国央行锚定的目标水平高出逾两倍。