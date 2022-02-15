（早报讯）乌克兰和俄罗斯的紧张局势影响投资情绪，本地股市昨日全日跌7.75点或0.23％，新加坡海峡时报指数昨天闭市报3421.20点。

美国三大股指全面下跌，标普500指数和道琼斯工商指数分别下跌0.38％和0.49％。纳斯达克指数跌0.23点。

以下是今天（2月15日）值得关注的股票：

1.联实全球商业房地产投资信托（Lendlease Global Commercial REIT）以20亿7900万元收购Jem综合房地产项目的其余股权。信托也将收购联实第三亚洲零售投资基金公司（ARIF3）的13.05％股权，收购价约为1亿1600万元。ARIF3持有Jem项目的75％股权。

从形式上来看，这项收购预料为2022上半财年的每单位派息（DPU）带来10.5％增益。

2.新电信（Singtel）今早开市前发布截至12月底的第三季和首九月业绩。第三季净利报7亿3400万元，同比上扬23.8％，主要是因为脱售Australia Tower Network的70％股权后取得净收益。第三季营收同比下跌7.7％至39亿1300万元。

3.吉宝企业（Keppel Corp）昨天披露，吉宝置业（Keppel Land）的印度尼西亚独资子公司Kepland Investama正面对雅加达地段所有权的民事诉讼，遭拉登·萨利赫（Raden Saleh）索偿1.72万亿印尼盾（约1.6亿新元）。该地段面积为1万7000平方米。

拉登·萨利赫声称自己才是该地段的合法业主，但Kepland Investama否认对方作出的指控，并表示将极力进行辩护。吉宝指出，Kepland Investama于2000年12月取得该地段的所有权，并拥有该地段的土地证。

4.远东酒店信托（Far East Hospitality Trust）今早开市前发布2021下半财年和全年业绩。半年每合订证券单位派息增加10.9％至1.53分，可派发收入同比增加20.2％至3299万元。

5.泰国酿酒（ThaiBev）昨天发布截至12月底的2022财年第一季业务报告。第一季息税折摊前盈利（EBITDA）同比增长1.6％至146亿5900万泰铢（6亿1500万新元）。由于泰国的冠病疫情改善，销售营收同比增加7.4％至771亿1600万泰铢。

6.创值科技（Addvalue Technologies）今早开市前要求暂停交易，表示稍后会宣布消息。