消协主席杨益财欢迎职总平价合作社优惠计划

（早报讯）对于职总平价合作社推出一系列优惠计划，消费者协会主席杨益财说，这举措在一定程度上将帮助本地人应对不断上涨的生活成本。“消费者协会对职总平价合作社这些及时举措表示欢迎。”

从3月4日起，所有职总平价超市和霸级超市每个星期五将为100种生活必需品提供5%的折扣，直到今年底。这些生活必需品包括米、食用油、鸡蛋、牛奶、蔬菜、肉类，以及洗衣和纸制品。

此外，职总富食客（NTUC Foodfare）和Kopitiam集团属下超过80家食阁和咖啡店，昨天起也把指定热饮，即咖啡乌少糖或无糖及茶乌少糖或无糖的价格，维持或削减至9角，直到年底。这比市面上的平均售价便宜16％。

杨益财昨晚（2月14日）在面簿发文说，消费者协会对职总平价合作社的上述及时举措表示欢迎。他认为，这在一定程度上帮助新加坡人应对在疫情等情况下不断上涨的生活成本。

杨益财也强调，消费者协会将继续帮助消费者应付生活成本，包括协助他们比较价格以做出明智的购物决定。他并说，消费者协会与相关利益者密切合作，以确保消费者免受暴利和价格不合理上涨的影响。

杨益财同时呼吁公众下载“省钱之友”（Price Kaki）价格对比应用程序，以便作出更好的消费决定。“它是一个有用的工具，可以帮助消费者比较家庭必需品、杂货和熟食的价格。消费者也可以在决定购买什么以及在哪里购买商品之前，寻找更便宜的选择。”

“省钱之友”自推出至今已有超过8万下载次数。