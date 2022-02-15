我国去年受雇居民住户 实际月入中位数增长1.5%

（早报讯）最新数据显示，我国去年受雇居民住户的实际每月工作收入中位数同比增长1.5%，超越疫情前水平。人均工作收入中位数也增至超过3000元。

根据新加坡统计局今天（2月15日）发布的《2021年住户收入主要趋势》报告，去年本地受雇居民住户的人均工作收入中位数，较2020年的2886元增加4.9%，达3027元；将整体通货膨胀率考虑在内，收入实际增长仍达2.8%。

除了收入最高10%的受雇住户以外，各收入分位的受雇居民住户每名成员的平均工作收入去年都取得实际增长，增幅介于0.6%至5.5%。

收入最低10%的受雇住户人均工作收入增4.7%，第11至20收入分位的住户收入增长5.5%。与之相比，收入最高10%的受雇住户的实际月入则下滑1.1%。

本地受雇居民住户的工作月入中位数从前年的9189元，增至去年的9520元，涨幅为3.6％。如果考虑通货膨胀，实际月入中位数同比增长1.5％。

在政府转移方面，本地去年所有家庭每名成员平均获得5096元的政府转移，比前年的6324元少了超过1000元。统计局解释，这主要是因为政府在2020年推出的多项一次性政府转移措施如自雇人士收入补贴计划等，都在去年结束。

住在一房式和二房式组屋的家庭，每名成员平均获得总值1万1363元的政府转移，比其他家庭多出超过一倍。

若把政府转移纳入考量，反映本地受雇居民住户收入差距的基尼系数（Gini Coefficient）从2020年的0.375增至去年的0.386，是过去21年来第二低。

若不纳入政府转移，去年的基尼系数为0.444，比2019年与2020年的0.452低。