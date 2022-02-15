李总理：我们不能依靠他人保卫国家

（早报讯）“我们每年都会纪念全面防卫日，以此提醒我们，除了我们自己，我们不能依靠任何人来保卫我们的国家。”

今天（2月15日）是全面防卫日，李显龙总理今早在面簿发贴文说，80年前的这一天，新加坡被日本占领，战役过程短暂且迅速。

李总理说：“1942年2月15日早，就在第一批日本侵略者登陆一周后，我们的供水系统即将崩溃。没有更多的汽油，剩下的火炮弹药和食物也很少。任何反击都会失败。除了投降，别无选择。”

李总理接着提到，马来亚英军总司令白思华中将，当天下午就在武吉知马的福特汽车厂向日军投降。新加坡自此沦陷，在三年零七个月中，人们在日军统治下遭受苦难。“这是我们历史上最黑暗的时期，但我们以韧性和决心的忍受了它。”

李总理最后在贴文中附上#NeverAgainSG（新加坡再也不）的标签，同时附上白思华中将于1942年2月15日步向日军投降的图片。