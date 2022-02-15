本地首个全面防卫活动步道启动

（早报讯）首个全面防卫活动步道今天（2月15日）启动，带领民众探索代表全面防卫支柱的六个地点，在了解本地历史的同时保持活跃。

第一个全面防卫活动步道（GameOn Nila! Total Defence Trail）的地标包括滨海湾浮动舞台、民防历史博物廊、亚洲文明博物馆、国家图书馆、职总恒习（NTUC LearningHub）和国家博物馆。

民众须使用ActiveSG应用参与活动，通过应用记录步数或扫描步道地标贴有的实体QR码后，还可以赢取积分换奖品。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉今天在滨海湾浮动舞台出席全面防卫日纪念活动时，启动了这个活动步道。

唐振辉提到，作为活动步道地标之一的滨海湾浮动舞台，对我们那段战争的历史有着重要的意义。“日据时期，平民和战俘被迫从市中心步行到樟宜。我们此刻站在这里，就是要铭记对军事防卫的承诺，这也是我们最初制定国民服役的原因。”

他鼓励民众同家人朋友一起探索全面防卫活动步道，在望着周围的天际线时，反思新加坡80年前沦陷的教训，还有先辈所做出的挣扎和牺牲。

下个月1日开始，第一个全面防卫活动步道将增加多三个地标，涵盖七个地点的第二个活动步道也会同一时间在应用内推出。新增地点包括园艺园林（HortPark）、国家社区领袖学院和鸦片山岗战役纪念馆。

这个活动步道由国防部全面防卫与联系署（Nexus）和新加坡体育理事会（SportSG）联合推出。欲知更多详情，可上网：http://go.gov.sg/GONTDTrail。