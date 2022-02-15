亚洲股市涨跌不一 海指截至中午跌0.31％

（早报讯）乌克兰和俄罗斯的紧张局势引发担忧，投资者谨慎交易，亚洲股市今早（2月15日）涨跌不一。

截至中午12点午休，新加坡海峡时报指数报3410.63点，下跌10.57点或0.31％。

占海指权重最大的三只本地银行股领跌，星展集团（DBS）下挫2.23％，华侨银行（OCBC）和大华银行（UOB）跌逾1％。领涨的有丰益国际（Wilmar International）和泰国酿酒（ThaiBev）。

整体股市交易量6亿零699万股，交易总值7亿9003万元。全场有198只上升股，下跌股有151只。

区域股市方面，日本、香港和韩国股市分别下跌0.42％、0.7％和0.32％，上海、深圳和台湾则上涨0.4％、1.11％和0.39％。

摩根大通资产管理公司全球市场策略师马塞拉周（Marcella Chow）认为，地缘政治风险将左右市场本周的情绪。投资者更广泛的风险偏好情绪将受压，他们预期转向黄金、美元和长期国债等避险资产。

EL&C Baillieu财务顾问詹姆斯·罗森伯格（James Rosenberg）指出，到目前为止，投资者只是在保持警惕。不过，如果俄罗斯真的攻击乌克兰，那么市场可能会出现很大的变化。

个股消息方面，联实全球商业房地产投资信托（Lendlease Global Commercial REIT）以20亿1500万元收购Jem综合房地产项目其余的68.2％股权。

新电信（Singtel）截至12月底的第三季净利报7亿3400万元，同比上扬23.8％，主要是因为脱售Australia Tower Network的70％股权后取得净收益。第三季营收同比下跌7.7％至39亿1300万元。