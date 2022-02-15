新加坡民航局将制定蓝图推动航空领域可持续发展

（早报讯）可持续发展是全球航空领域须重视的课题，新加坡民航局将制定一套可持续的航空枢纽蓝图，并成立一支由20名海内外专家组成的国际咨询小组，为蓝图提出建议，促进绿色飞行。

咨询小组会在今年7月提呈报告和建议，民航局预计会在明年初公布蓝图。

蓝图会列出我国在2030年和2050年应达成的中期和长期目标，以及可实现这些目标的实质计划。

这些目标会集中在机场、航空公司以及空中交通管理，另也会提出如何通过政策和管制、业界发展、基础设施规划以及工作和技能来大力推动航空业的可持续发展。

新加坡科技设计大学校长张道昌将担任咨询小组主席，其他小组成员包括民航局局长韩国元和国际航空运输协会（IATA）理事长威利沃尔什（Willie Walsh），业界代表有新航总裁吴俊鹏和樟宜机场集团总裁李绍贤。

小组在昨天首次召开的会议上讨论机场、航空公司以及空中交通管理这三个领域的可持续发展问题，并决定成立三个分组，分别深入探讨这些领域。小组也讨论各国政府、企业以及人士能如何做出贡献，并同意找出适用于新加坡和周围区域的相关项目和试验计划。

两年一度的新加坡航空展今天（2月15日）开幕，交通部长易华仁受邀到樟宜展览中心为航空展主持剪彩仪式。他在之后受访时说，蓝图不仅能让新加坡受益，我国也希望通过这份文件，为周围区域和全球航空领域做出贡献。

“作为重要的航空枢纽，新加坡会竭尽所能，也致力于为国际航空群体尽一分力。考虑到采取行动的必要性和急迫性，我们希望能在明年初公布这份蓝图。”

易华仁也说，航空业的可持续发展是复杂的课题，小组成员背景多元化，可带来更全面的视角。