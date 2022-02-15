【国会】为缓解全科诊所人龙 公众可去快筛中心检测冠病

（早报讯）为缓解全科诊所和综合诊疗所的人龙，从2月16日至3月15日，抗原快速检测（ART）呈阳者若没有症状或只有轻微症状，可预约到任何综合检测中心或快速检测中心，在专人监督下自行做ART检测。

他们在检测后的30分钟内，可从HealthHub获取冠病确诊记录，并到派发机领取三个ART自助检测仪。

根据卫生部今天（2月15日）发出的文告，过去数周，前往全科诊所、综合诊疗所和医院求诊的病患持续激增，但他们多数没有症状或只有轻微症状。这些病患希望由专业医护人员执行ART检测，把检测结果正式计入卫生部的记录。

卫生部长王乙康今天在国会回应杨厝港区议员叶汉荣的口头询问时也说，一些病患因ART自行检测呈阳性，而到诊所索取病假单或自助检测仪。另有一些已经康复，却还在排出病毒碎片而检测呈阳的公众，到诊所索取康复证明，进一步导致等候时间太长，使全科诊所面对相当大的压力。

医院急诊部同样出现许多无须接受紧急治疗的病患。卫生部提醒，在不必要的情况下前往急诊部，将影响其他真正需要治疗的病患。

有鉴于此，从明天（2月16日）起，无症状或轻症确诊者，可预约到任何综合检测中心（Combined Test Centre）或快速检测中心（Quick Test Centre），在专人监督下进行ART检测。

受检者会通过短信收到检测结果，检测结果也会反映在卫生部的记录中，并在检测后约30分钟内出现在HealthHub应用中。

若专人监督的ART检测呈阳性，确诊者可从派发机领取三个ART自助检测仪，之后按照冠病医疗方案二（Protocol 2），在家自我隔离至少72小时。如果感到不适，应到全科诊所就医。只要身体状况良好，并且自行检测呈阴性，就可结束隔离，恢复正常活动。

卫生部指出，下来四个星期的专人监督ART检测费用会由政府全额承担。卫生部将从48个检测中心开始落实这一计划，并在本周结束前扩大至205个。

这些检测中心不会开出病假单或康复证明，因为冠病康复的学生和职员在重返校园和工作场所时，无须出示这些证明。

公众可上网https://go.gov.sg/community-ART-test预约在专人监督下自行做ART检测。