【国会】新报业媒体下来五年每年获最高1亿8000万元政府资助

（早报讯）未来五年，通讯及新闻部每年会为新报业媒体注资多达1亿8000万元，帮助新报业媒体对未来作出长远投资，同时确保它能在这个关键转型时期维持现有运作。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明今天（2月15日）在国会答复五名议员关于政府将资助新报业媒体信托（SPH Media Trust，简称新报业媒体）的询问时，指出这点。

杨莉明说，这笔资金初期约有四成料用作科技投资和培养数码人才，其余则会投入新闻室的能力建设与培训，尤其是母语新闻室。

通讯及新闻部将在注资的首五年后，根据新报业媒体的发展进程检讨资金数额。

在回答如何确保政府资助不会影响新闻室独立性，杨莉明强调，正是因为人们仍在阅读和观看主流媒体，把它们视为可信赖的信息来源，政府才有必要全力保住它们。

她指出，通讯及新闻部将以三大关键绩效指标（KPI）密切追踪新报业媒体的表现。新报业媒体也须每半年向政府汇报进展。

这三大指标是：

一、新报业媒体产品，尤其是数码平台的受众触及（reach）与互动（engagement）总数；

二、针对母语群体和年轻人的具体触及指标；

三、新报业媒体旗舰产品减少故障和服务干扰

杨莉明说，从当局对新报业媒体设下的KPI可见，政府的关注点在于确保其产品能够触及更多受众。“倘若这些产品缺乏可信度，受众无视它们的存在，这对任何人来说都没有好处。反之，我们资助新报业媒体，恰恰是因为有读者相信它们。”