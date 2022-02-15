【国会】不适合信使冠病疫苗儿童少年 也能打科兴疫苗

（早报讯）因健康问题不适合接种信使核糖核酸（mRNA）冠病疫苗的五岁至17岁儿童和少年，也能注射科兴疫苗。

通讯及新闻部兼卫生部高级政务部长普杰立医生今天（2月15日）在国会回应工人党阿裕尼集选区议员严燕松的口头询问时说，纳入全国疫苗接种计划的科兴疫苗，只供18岁及以上者使用。这是因为疫苗生产商向卫生科学局申请临时授权时，并没有包括儿童和少年相关数据。世界卫生组织目前也不建议18岁以下者接种科兴和国药疫苗。

普杰立说，根据科兴初期第一和第二阶段临床试验的有限数据，三岁至17岁的健康儿童和少年接种科兴疫苗后，没有出现安全问题。

在卫生部早前推出的“先信使、后科兴”（Sinovac after mRNA，简称SAM）的研究计划下，接种第一剂辉瑞/复必泰疫苗后，因过敏而不能接种第二剂的12岁至17岁少年，可免费接种科兴疫苗，并视为完成接种。卫生部也会密切监测他们接种后的情况。

卫生部在上个月把这项计划扩大至符合条件的五岁至11岁儿童。普杰立解释，这是因为12岁至17岁少年的疫苗数据显示，科兴疫苗的安全性与对抗其他疾病的已注册疫苗大致上一致。

普杰立也透露，截至本月9日，本地约有1000人以非mRNA疫苗完成基本接种程序，而且“已完成接种”状态在昨天（2月14日）失效。

政府早前宣布，从2月14日起，完成基本接种程序的18岁及以上者，若没在270天内接种追加剂，将不再视为已完成接种，接种状态会转为“须接种额外剂量”。接种非mRNA疫苗或世界卫生组织紧急使用清单上其他疫苗者，也须遵守这项规定。