雇主曾接济 菲佣还偷3万元首饰包包转卖

女佣开工一个月就称急需用钱要求加薪，好心雇主出钱救济，岂料女佣忘恩负义，偷走雇主总值逾3万元的名牌包包和首饰转卖。

来自菲律宾的女佣梅内塞斯（28岁）昨天（2月14日）承认两项偷窃罪名，余项交由法官考虑后被判坐牢一年两周。

根据案情，女佣去年5月开始为韩国籍女雇主工作，主要负责照顾雇主的幼女以及打理家务，每月薪水750元，每周日休息。

岂料，女佣在工作的第一个月就向雇主要求加薪，称急需用钱，女雇主因此多给她100元。

她在之后的7月及8月又向雇主要钱，雇主再度分别多给了她200元及300元。

雇主在6月发现睡房内的两枚蒂芙尼（Tiffany & Co）戒指不翼而飞，当时没多想，以为是自己记错摆放的地方。但她8月19日打开橱柜时，又发现好几个香奈儿（Chanel）包包也不见了时，才怀疑是女佣手脚不干净，立刻报警。

警方介入调查后，女佣承认在期间偷了五个香奈儿包包和三件名牌首饰，总值3万零705元。

女佣承认，每次趁雇主和女儿都不在家时犯案，拿着包包出外卖给熟人，并向对方谎称男友为香奈儿工作，能够以员工价购买包包。

除此之外，女佣也把首饰典当，加上转卖的包包，一共赚了1万零280元。她称将赃款都汇给了菲律宾的亲友用来还债。