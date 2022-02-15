付了款却拿不到VTL车票 男子申诉回家梦碎

男子申诉，上网买VTL巴士车票回马来西亚，钱已过账，却拿不到车票，向巴士公司查询后，才被告知将会退款，回家梦碎。

读者陈先生（40岁）拨打《新明日报》热线表示，他昨天（2月14日）早上10时，上汉达英达（Causeway Link）的网站，花了51.75元令吉（约16.64新元）购买3月11日早上9时，从新加坡前往马来西亚的疫苗接种者旅游通道（VTL）车票。

“我成功付款后，再登入网站查询详情，怎料荧幕却显示钱已过账，但系统无法发车票的讯息。”

深感错愕下，陈先生立刻拨电给客服人员查询，但对方没多做解释，只说会退款给他。

“我两年半没回家，父亲高龄88岁，而且又生病，原以为买到车票后可以回家探望，没想空欢喜一场。”

陈先生表示，他自上个月开始，就多次上网抢票，但一直不成功。后来，他在一些论坛上，发现有网友跟他同样面对付了钱却拿不到车票的情况，因此希望巴士公司能解决这个问题。

购票交易须在时限内完成

汉达英达发言人受询时表示，车票交易必须在一定时限内完成，但有些银行系统在时限外才完成付款交易，才出现钱已过账，无法发出车票的情况。

汉达英达副执行董事林镇芳受访时，昨天才开始测试一次性发售两周车票的可行性，公司所面对的顾客投诉比几周前多。

“我们是因为疫情关系，才开始推出网购车票服务，一切还在测试的阶段，我们会继续改进，避免类似问题再次发生。”