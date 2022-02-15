【国会】公共服务执行人员离职率去年达9.9％ 是十年来新高

（早报讯）去年公共服务领域执行人员的离职率达9.9％，是十年来新高。其中一些领域如资讯通信科技争取人才的竞争激烈，面临更高的离职率。

主管公共服务的教育部长陈振声今天（2月15日）在国会答复议员郑德源的询问时透露这点。他指出，多种因素导致公务员离职，包括工作压力、薪金、发展与擢升机会。特别是在过去两年，公共服务人员在抗疫期间面对巨大压力，有时得应付诸多要求的民众。

远程办公也模糊了工作与生活的界线。随着经济逐渐复苏，私人领域的工作机会增多，公共服务领域也面对离职增加的情况。

他强调，公共服务署会加大力度简化工作程序、照顾人员的心理健康和福利等。同时，在必要时检讨公务员的薪资，确保与就业市场一致，以吸引并留住人才。

公共服务署也已采取一些措施，例如扩大见习机会与职务调动，旨在让公务员有更充实的工作。

陈振声指出，公共服务人员在必要时可被调派，相互支援，公共服务因此不受影响。但离职率增加对公共服务长期的影响值得关注，确保能为新加坡人维持良好的公共服务。

他就资讯通信科技人员离职率较高的现象强调，除了从人力市场招聘人才，政府也要栽培人民，提升他们的技能，确保更多人能在公共服务从事这方面的工作，通过多重策略确保公共服务领域有所需的人力。