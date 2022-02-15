老字号茗香菜馆创办人黄汉钦逝世

文 /
王凯义

发布 / 2022年2月15日 3:09 PM

更新 / 2022年2月15日 4:57 PM

老字号福建菜餐馆茗香菜馆创办人之一黄汉钦除了将一生奉献于推广福建菜肴，也擅长书法及水彩画，多年来积极支持各种书画活动。（家属提供）
老字号福建菜餐馆茗香菜馆创办人之一黄汉钦除了将一生奉献于推广福建菜肴，也擅长书法及水彩画，多年来积极支持各种书画活动。（家属提供）

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（早报讯）本地老字号福建菜餐馆茗香菜馆创办人之一黄汉钦，昨日（2月14日）因肺炎在家中离世，享年82岁。

黄汉钦遗下妻子、两名儿女和一名外孙女。

黄汉钦的儿子黄伟杰（41岁）今早告诉《联合早报》：“父亲上月中旬因肺炎入住伊丽莎白医院，他生前希望能回到家中度过生命的最后时刻，我们于是安排他昨天出院，他回到家不久便与世长辞。”

茗香菜馆于1978年由黄汉钦与主厨陈喜铵合伙创办，原本在厦门街营业，后因租金不断高涨，才于2015年入驻裕廊东的文苑楼。

经营茗香菜馆的40多年间，黄汉钦保留了福建菜肴的传统烹饪手法，他也坚持人工点餐的传统，觉得通过电子设备点餐缺少职员和顾客之间的交流，欠缺亲切感。

曾协助父亲经营菜馆约12年的黄慧萍（40岁）说，茗香菜馆在2018年被香格里拉集团收购，她与父亲花了约2年的时间为新团队进行培训，确保菜肴的品质与服务方式，2020年12月31日他们才正式离开菜馆。

管理理念不合拒多机构收购

黄慧萍说，过去这些年，有不少机构想收购茗香菜馆，但因管理理念与父亲不合而遭拒，直至香格里拉集团的出现。“保留福建菜肴的传统和将其发扬光大，一直是父亲的心愿，能将菜馆交由值得信任的机构接管，父亲也感到很欣慰。”

黄伟杰说：“父亲在离开菜馆后仍担任菜馆的荣誉顾问，挂在菜馆外的对联就出自父亲之笔。”

经营理念“始终如一”

他从父亲身上学习到“始终如一”的经营理念，他回忆说：“一次我在家中听见父亲接到顾客的来电，当时他已创办菜馆30多年，但他仍待每位顾客如同第一位顾客，他对待顾客的诚心和热忱让我获益匪浅。”

1965年从南洋美专毕业的黄汉钦也擅长书法及水彩画，多年来积极支持各种书画活动，像是他曾在2018年以书画家的身份参与由更生美术研究会与《海峡时报》联办的慈善义展。

黄汉钦的治丧处设于16西岗径（16 Westridge Walk），本周四（17日）中午12时30分出殡到万礼火化场进行火化。

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