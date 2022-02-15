老字号茗香菜馆创办人黄汉钦逝世

（早报讯）本地老字号福建菜餐馆茗香菜馆创办人之一黄汉钦，昨日（2月14日）因肺炎在家中离世，享年82岁。

黄汉钦遗下妻子、两名儿女和一名外孙女。

黄汉钦的儿子黄伟杰（41岁）今早告诉《联合早报》：“父亲上月中旬因肺炎入住伊丽莎白医院，他生前希望能回到家中度过生命的最后时刻，我们于是安排他昨天出院，他回到家不久便与世长辞。”

茗香菜馆于1978年由黄汉钦与主厨陈喜铵合伙创办，原本在厦门街营业，后因租金不断高涨，才于2015年入驻裕廊东的文苑楼。

经营茗香菜馆的40多年间，黄汉钦保留了福建菜肴的传统烹饪手法，他也坚持人工点餐的传统，觉得通过电子设备点餐缺少职员和顾客之间的交流，欠缺亲切感。

曾协助父亲经营菜馆约12年的黄慧萍（40岁）说，茗香菜馆在2018年被香格里拉集团收购，她与父亲花了约2年的时间为新团队进行培训，确保菜肴的品质与服务方式，2020年12月31日他们才正式离开菜馆。

管理理念不合拒多机构收购

黄慧萍说，过去这些年，有不少机构想收购茗香菜馆，但因管理理念与父亲不合而遭拒，直至香格里拉集团的出现。“保留福建菜肴的传统和将其发扬光大，一直是父亲的心愿，能将菜馆交由值得信任的机构接管，父亲也感到很欣慰。”

黄伟杰说：“父亲在离开菜馆后仍担任菜馆的荣誉顾问，挂在菜馆外的对联就出自父亲之笔。”

经营理念“始终如一”

他从父亲身上学习到“始终如一”的经营理念，他回忆说：“一次我在家中听见父亲接到顾客的来电，当时他已创办菜馆30多年，但他仍待每位顾客如同第一位顾客，他对待顾客的诚心和热忱让我获益匪浅。”

1965年从南洋美专毕业的黄汉钦也擅长书法及水彩画，多年来积极支持各种书画活动，像是他曾在2018年以书画家的身份参与由更生美术研究会与《海峡时报》联办的慈善义展。

黄汉钦的治丧处设于16西岗径（16 Westridge Walk），本周四（17日）中午12时30分出殡到万礼火化场进行火化。