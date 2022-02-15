【国会】涉诈骗活动 过去三年约2.4万个银行户口被冻结

（早报讯）自2019年，警方在各类反诈骗行动中，冻结了大约2万4000个涉嫌诈骗活动的银行户头，取回约1亿6000万元骗款。华侨银行钓鱼骗案中，警方则已冻结121个本地银行户头，取回约200万元。

内政部兼永续发展与环境部政务部长陈国明今天（2月15日）针对华侨银行钓鱼短信诈骗案的提问，在国会发表部长声明时透露上述数据。

陈国明透露，华侨银行钓鱼骗案的调查目前还在进行中，截至2月13日，警方已冻结121个本地银行户头，取回约200万元的骗款。另外，约220万元的款项被汇入89个海外银行户头。

初步调查显示，至少有107个本地IP地址和171个海外IP地址与未经授权进入受害者银行账号的骗子有关。在钓鱼骗案中，多数诈骗网站是由总部设在海外公司管理的。

警方目前正在调查相关的本地IP地址以及本地钱骡的银行户头。当局也与国际刑警组织和外国执法机构合作，调查转移到海外款项和诈骗网站的所有人。

也是对付诈骗的跨部门委员会（IMCS）主席的陈国明说，委员会与政府部门和银行公会等合作，打击各类诈骗案。他坦言，在执法方面遇到的主要挑战是多数骗案都是由海外的骗子所犯下，这类骗案是不易进行调查和起诉的。

这类案件能否顺利解决，取决于海外执法机构的合作程度，以及他们在其管辖范围内追查骗子的能力。这些骗子一般来自有组织的犯罪集团，拥有丰富的资源，且善于利用技术掩盖踪迹。当款项被转移到海外时，就难以追回。

新加坡警察部队与海外机构紧密合作，展开联合执法行动。2021年，警方与马来西亚和香港等执法机构合作，打击了16个诈骗团伙，逮捕约230人。

另外，新加坡警察部队反诈骗中心也与金融机构和电信服务提供商等密切合作，打击骗案。反诈骗中心在2021年共展开26次全岛反诈骗执法行动，逮捕约7500名钱骡和骗子。

自2019年，警方在反诈骗行动中，冻结了大约2万4000个涉嫌诈骗活动的银行户头，取回约1亿6000万骗款。这笔款项也包括自2020年以来，涉及假冒银行钓鱼诈骗案的1700万元。

陈国明说，反诈骗中心利用技术，让工作流程自动化，如向公众发出个人化的防诈骗建议等，这能让警方的资源集中在调查和执法工作。

除了加强执法，当局也推出不同的活动，如“识破骗局，制止犯罪”活动，来提高公众的防骗意识。

陈国明也呼吁民众下载苹果iOS手机应用ScamShield。该应用至今已拦截370万条诈骗短信和电话，1万5500电话号码被屏蔽。

受冠病疫情影响，原定于去年底面世的安卓版ScamShield有所延误，当局希望能在接下来几个月推出安卓版应用，协助更多手机用户防范诈骗。