盛港与榜鹅轻轨系统将添17组双车厢列车

（早报讯）盛港与榜鹅轻轨系统将增添17组双车厢列车以提高载客量，新列车预计2024年至2027年交付。

陆路交通管理局也将在今年首季扩建轻轨车厂以容纳更多列车，工程预计在2027年竣工。

陆交局今天（2月15日）发文告宣布，分别颁发两份总值5亿9600万元的采购和建设合约给承包商，用于为盛港与榜鹅轻轨系统购买新列车和扩建轻轨车厂。

第一份价值约4亿3900万元的采购合约，颁给日本三菱商事、三菱重工、三菱重工亚太组成的财团。三菱财团将负责采购17组双车厢列车、信号系统、导轨系统及为扩建的车厂提供设备。

盛港与榜鹅轻轨系统目前共有16组双车厢列车和25个单车厢列车，新列车将逐步取代现有单车厢列车。文告指未来轻轨系统提升载客量后，可更好地服务盛港和榜鹅镇居民，且满足该区长期公共交通需求。

为了容纳更多列车和方便维修，当局也将扩建占地3.5公顷的盛港与榜鹅轻轨车厂至11.1公顷，这份价值1亿5700万元的工程合约，颁给佐藤工业（Sato Kogyo），以负责设计和扩建车厂。

扩建后的车厂将有两条新进厂轨道，以缩短列车启动时间，及三个新牵引变电站，以支援双车厢列车的运作。

陆交局在文告中指出：“佐藤工业在参与国内外基础设施和建设工程方面，有良好的记录。公司早前负责兴建汤申—东海岸线的汤申上段地铁站，及滨海市区线的明古连站、玛达（Mattar）站及勿洛北站。”