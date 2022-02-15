暴怒打死出轨妻 夫监七年打九鞭

（早报讯）发现妻子出轨同事后，男子气得推倒妻子并对她拳打脚踢，导致妻子晕倒在组屋走道，最终伤重不治。男子承认蓄意重伤他人的罪名，被判坐牢七年及鞭打九下。

2020年8月27日，文礼坊第211座组屋发生一起命案，26岁的梁雪秋被人推倒，不省人事倒卧在组屋底层的人行道。她的头部受创昏迷，送院抢救仍不治。她的丈夫崔焕（25岁）早前在谋杀罪名下被控上法庭，但去年被改控蓄意重伤他人罪。

庭上今天（2月15日）首次揭露骇人命案的事发经过。案情显示，被告和死者2016年在中国结婚，三年后来到新加坡工作。

两人在同一家餐饮公司打工，丈夫是仓库员工，妻子则在食品加工部工作。两人没有公开夫妻关系，公司也为他们安排不同的住所。

不久后，被告怀疑妻子出轨男同事。事发当天，他看到妻子骑脚踏车回家，决定跟随她到事发组屋楼下。

被告从妻子的裤袋抢走手机，要她说出手机密码，但妻子不理会。被告于是拉着妻子的右手，逼她点开手机屏幕，妻子这时大力咬了被告的肩膀。

被告在妻子的手机上发现她与同事的暧昧对话，妻子也承认出轨，并反问被告：“你又能做什么？”

两人在组屋楼下大吵起来。被告掌掴妻子，还拳打她的背部，妻子也反击打了被告一巴掌。

被告气得发狂，使劲把妻子推倒在地，导致她的后脑勺撞到组屋走道。妻子痛得蜷缩身子，双手捂住后脑勺，但被告继续脚踢妻子的后脑勺和颈部三四次，并拳打她的后脑勺一次。

公众大喊 他才逃回家

这时，妻子已经血流如注。直到附近公众大喊，被告才逃回住家，当晚遭警方逮捕。

律师代被告求情时表示，被告没有预谋干案，只因得知妻子出轨，一时情绪激动才失去控制。主控官则指被告有充足时间反应，但他仍选择施暴，并指判刑应对类似家暴行为起阻吓作用。