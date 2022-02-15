【国会】毕丹星：工人党三领导人没叫辣玉莎撒谎 坚决反对两项动议

（早报讯）工人党秘书长毕丹星今天（2月15日）在国会参加国会特权委员会报告书的辩论时说，他坚决反对两项有关怎么处置辣玉莎和三名工人党领导人的动议，并质疑委员会似乎不想追究辣玉莎为什么在国会撒谎，也不想弄清楚为什么她多次在国会内外撒谎。

他也认为，委员会并没有平衡地看待辣玉莎捏造事实和她所提供的证据。“获得最多关注的，反而是她未经证实的证词，即指工人党领导人指示她要把谎言带入坟墓。”

毕丹星强调，除了辣玉莎自己，没有任何一名工人党领导人向国会特权委员会提及这件事。“我坚决反对这项调查结论。我从来都没有指示辣玉莎女士隐瞒真相，工人党三名领导人在8月8日的会面中，也没有人叫她将谎言带入坟墓。”

毕丹星说，他反对第一项动议，因为工人党对国会特权委员会降低辣玉莎罚款金额的理由不能苟同，它建立在毕丹星、林瑞莲和费沙对辣玉沙的“所谓指导”基础上。“我们三个人都不接受这种说法。”

至于第二项动议，毕丹星说他无法接受委员会的调查结果，即他本身和工人党其他议员违反国会法案，并以此作为处分的基础，因此也反对这项动议。

不过，毕丹星也强调，他要还自己清白，所以如果国会决定通过这项动议，他会完全配合总检察署的调查。