【国会】李总理：不论哪个政党日后胜选 都应坚守诚信和高行为标准

（早报讯）李显龙总理强调，不论哪个政党日后胜选，都应坚守诚信和高行为标准，即使是国会反对党领袖，也不能获得空白支票（blank cheque）。

国会今天（2月15日）辩论国会特权委员会报告。也是行动党秘书长的李显龙总理参与辩论时说：“身为党领导人，我的工作是确保行动党在它力所能及内治理得当，尽可能在每次选举中保有人民的委托。”

“但身为国家领导人，我的职责是尽量确保不论哪个政党在未来选举中胜选，都将坚持和遵守与行动党同样高的行为和诚信标准，以便我国民主制度能继续正常运作，而不是付诸东流。”

李总理说，新加坡这个城邦型小岛国，是世界上独一无二的，不论由哪个政党领导，我国都需要一个强大、有效和善治的政府。

李总理也认为，尽管工人党在“撒谎门”一事中违背它所宣扬的理念，但这不必成为我国民主的绊脚石（setback），前提是毕丹星和其他涉事工人党议员为他们玷污国会标准，以及可能违反法律的行为，负起责任。

毕丹星也是国会反对党领袖。李总理说，国会反对党领袖肩负着一定责任，须为反对党议员定调，在自己党中坚持高标准。最重要的是，他要保持诚信，让自己无可非议。李总理说：“国会反对党领袖没有空白支票。”