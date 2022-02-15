教育部将载送小学生去接种疫苗

（早报讯）教育部计划在第二学段开课后，通过校方安排载送有意接种冠病疫苗的学生，在没有家长的陪同下，前往儿童接种中心接种疫苗。

教育部今天（2月15日）发文告指出，教育部将在3月学校假期后，在所有年龄低于12岁、在政府小学就读一年级至六年级的学生当中推行这项新计划。家长或监护人可选择让符合接种条件并同意在没有家长陪同之下打疫苗的孩童，由校方安排巴士载送他们前往儿童接种中心接种疫苗。

家长或监护人可从2月18日起通过家长联通（Parents Gateway）应用，了解更多登记详情。那些想要让孩子在第二学段前接种疫苗的家长，可在周一至周四傍晚7时前，免预约直接到任何一家儿童接种中心接种，或通过全国预约系统预约。

教育部透露，截至本月13日，本地约21万3000名年龄介于5岁至11岁的儿童，已接种至少一剂冠病疫苗，当中超过12万人已完成两剂疫苗。

有79%小学生已预约接种，当中75%学生已至少接种一剂疫苗。本地逾70%小学生有望在本月底前，完成两剂疫苗接种。

在学前儿童方面，共有2万3500人（出生年份为2016年和2017年）通过全国预约系统报名接种，当中近1万8000人已接种第一剂。

此外，有2万6500名儿童在周一至周四免预约的情况下，直接到儿童接种中心接种第一剂冠病疫苗。

教育部在文告中指出，高疫苗接种率能让学校以安全和规范的方式，恢复更多校园活动，使学生得到全面发展。“我们强烈鼓励家长及监护人在奥密克戎病例激增的情况下，尽早让孩子接种疫苗。这将减少他们感染冠病病毒的机会，及防止感染后出现重症。”