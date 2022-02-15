疏忽致两客工一死一伤 船厂前督工监20周

（早报讯）在船厂工作近40年的督工，因为一次的疏忽行为，导致两名客工一死一伤，被判坐牢20周。

被告沙里夫（68岁）退休前是吉宝船厂（Keppel Shipyard）的督工。他承认一项抵触工作场所安全与卫生法令的罪名，指他于2017年4月17日在贲耐路船厂工作时疏忽，指示两名客工卡迈勒丁和哈克去拿一条绳索，最终造成卡迈勒丁的死亡及哈克受伤。

控状显示，被告指示两人拿的绳索，与另一条被拉紧的缆索（mooring rope）靠得很近。被告的指示不安全，危及客工的安全，结果导致一死一伤。

根据吉宝的风险评估，预防缆索松开的限制绳索（restraining line）断开是个风险，因为员工可能被松开的缆索击中，它规定员工不准与拉紧的缆索站得太过靠近。

事发日，有两组工作人员在船头和船尾进行缆索松解的工作。被告在船头指挥，当时有三条缆索环绕着200公吨的缆桩（bollard），其中两条缆索已松开。

另一条被拉紧的缆索，原本由另一条限制绳绑着，预防它松开。被告指示客工捡起附近的绳索时，限制绳断开，缆索顿时松开，抽打到两客工。

死者当天傍晚5时45分在医院过世，死因是腹膜后腔大量出血，哈克则右臂擦伤，胸部疼痛，当天出院。

辩方律师狄伦（Dhillon）说，被告为船厂服务了40年，还曾获最佳督工。被告是资深员工，40年来谨慎采取安全措施，没想到一次的疏忽铸成大错。

这起事故发生在2017年，但雇主在事发一年后，还颁发长期服务奖给他，肯定他的贡献。

律师指被告已为罪行感到后悔，促法官判被告坐牢四个月。

法官说，被告没确保员工的安全，但考虑到求情和判例等因素，决定判他坐牢20周。