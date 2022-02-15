偷老雇主提款卡 女佣盗提近两万

（早报讯）女佣偷走七旬女雇主的提款卡，还特地记下提款卡密码，一个月内数次到提款机拿钱，共盗走1万8000元。

来自印度尼西亚的被告安娜塔西亚（35岁）今天（2月15日）承认两项偷窃罪名，被判坐牢25周。

判坐牢25周

案情显示，被告于2020年11月受雇，主要照顾洪姓男雇主的79岁母亲。

被告每天的工作包括清理老妇的房间，这时她看到老妇包包里的大华银行提款卡，开始计划如何偷来盗提。

每当老妇提款时，被告就会陪她去提款机，趁机偷看老妇输入的提款卡密码。

记下提款卡密码后，被告趁清理房间时偷走提款卡，直接拿去使用。

2021年12月16日至2022年1月19日期间，被告共15次偷走老妇的提款卡，到不同的提款机提钱。

在这一个月内，她到提款机分36次，每次提款500元，共偷走1万8000元。

庭上并未揭露她的花费，但这笔钱至今仍下落不明。

老妇的银行户头与女儿联名，女儿后来发现频频有人从户头提款，立刻通知母亲。在老妇的质问下，被告最终从实招来。

男雇主得知真相后立刻报警，指女佣偷走母亲的提款卡，被揭发后还逃走了。警方后来将她逮捕。

主控官在庭上指出，被告严重背弃了雇主对她的信任。尽管被告没有前科，主控官指被告在上述期间屡次干案，因此不能算是首次触法，况且盗用的数目不小，必须严惩。

被告目前还押监狱，她通过视讯出庭时身穿囚服，面容憔悴。她没有代表律师，求情时表示为错误行为感到抱歉，恳求法官从轻发落。