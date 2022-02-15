涉共谋偷314公吨油料 燃油公司前运营组长坐牢

文 /
陈美谕

发布 / 2022年2月15日 10:31 PM

圆融石油私人有限公司前船用轻柴油运营组长谢永春与他人串谋偷油，被判坐牢19个月又两周。（海峡时报）
圆融石油私人有限公司前船用轻柴油运营组长谢永春与他人串谋偷油，被判坐牢19个月又两周。（海峡时报）

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（早报讯）三名燃油公司前职员与外国油槽船船员里应外合，短短两个月内五次在新加坡海域从自家公司偷走至少300公吨油料。其中最先认罪的前运营组长，被判坐牢19个月又两周。

案发时受雇于圆融石油私人有限公司的三名被告，分别是船用轻柴油（marine gas oil）运营组长谢永春（44岁），以及油槽船“MT Libra”的两名油槽事务员（bunker clerk）曾天伟（41岁）和刘文辉（41岁），他们各面对五项失信罪。

曾天伟和刘文辉的案件仍在审前会议阶段，谢永春则选择认罪。控方以其中三项控状提控他，余项交由法官下判时一并考虑。

案情显示，谢永春在2017年入职圆融石油私人有限公司，屡次升迁成为船用轻柴油运营组长，职责包括安排公司油槽船的装卸排班，以及管理包括曾天伟和刘文辉等油槽事务员。

新加坡海事及港务管理局自2019年7月起规定所有在本地注册的蒸馏油（distillates fuel）油槽船，在新加坡港域内装卸油品时须强制使用质量流率计（mass flow metering）。

隔月，刘文辉就动起了“省油”的歪脑筋，在卸油时将空气打进输油管内，从而让质量流率计在没有油料流过的情况下也开始计算，以暗中截下一部分的油料。

刘文辉和曾天伟在实际操作后确定这个办法可行，每次卸油能抽取约两三公吨的油料。他们便与谢永春商量以低于市价的价格暗中销赃。

卖一公吨油料获50元至100元报酬

根据三人之间的安排，每卖出一公吨的油料，谢永春就会收到50元的报酬，刘文辉和曾天伟则各得100元，其余赃款最后平分给油槽船“MT Libra”的所有船员。

曾天伟为了销赃主动联系一名在Taylor Shipping Agency工作的前同事庄伟康，后者当时负责外国油槽船的出入港事宜。庄伟康同意为团伙销赃，并安排巴拿马注册公司Orion Marine Services Corp的油槽船“MT Zuiun”进入新加坡港域，停靠在“MT Libra”船边，以便接收油料。

在2020年1月20日至3月8日，谢永春、刘文辉、曾天伟三人伙同涉案的两艘油槽船的所有船员，五次非法转移共约314公吨的油料，价值近24万元。

3月8日晚上8时37分，海事局接获通报指这两艘油槽船并排停靠在东部石油B锚地（Eastern Petroleum B Anchorage）的海域，“MT Libra”的输油管不仅连着“MT Zuiun”的油箱，泵机也处于运转状态。警察海岸卫队因此展开调查。

谢永春今天（2月15日）与妻子一起出庭，并承认曾收下9000元酬劳，而且至今未赔偿公司。他的妻子闻判后泪洒公堂。（人名译音）

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