涉共谋偷314公吨油料 燃油公司前运营组长坐牢

（早报讯）三名燃油公司前职员与外国油槽船船员里应外合，短短两个月内五次在新加坡海域从自家公司偷走至少300公吨油料。其中最先认罪的前运营组长，被判坐牢19个月又两周。

案发时受雇于圆融石油私人有限公司的三名被告，分别是船用轻柴油（marine gas oil）运营组长谢永春（44岁），以及油槽船“MT Libra”的两名油槽事务员（bunker clerk）曾天伟（41岁）和刘文辉（41岁），他们各面对五项失信罪。

曾天伟和刘文辉的案件仍在审前会议阶段，谢永春则选择认罪。控方以其中三项控状提控他，余项交由法官下判时一并考虑。

案情显示，谢永春在2017年入职圆融石油私人有限公司，屡次升迁成为船用轻柴油运营组长，职责包括安排公司油槽船的装卸排班，以及管理包括曾天伟和刘文辉等油槽事务员。

新加坡海事及港务管理局自2019年7月起规定所有在本地注册的蒸馏油（distillates fuel）油槽船，在新加坡港域内装卸油品时须强制使用质量流率计（mass flow metering）。

隔月，刘文辉就动起了“省油”的歪脑筋，在卸油时将空气打进输油管内，从而让质量流率计在没有油料流过的情况下也开始计算，以暗中截下一部分的油料。

刘文辉和曾天伟在实际操作后确定这个办法可行，每次卸油能抽取约两三公吨的油料。他们便与谢永春商量以低于市价的价格暗中销赃。

卖一公吨油料获50元至100元报酬

根据三人之间的安排，每卖出一公吨的油料，谢永春就会收到50元的报酬，刘文辉和曾天伟则各得100元，其余赃款最后平分给油槽船“MT Libra”的所有船员。

曾天伟为了销赃主动联系一名在Taylor Shipping Agency工作的前同事庄伟康，后者当时负责外国油槽船的出入港事宜。庄伟康同意为团伙销赃，并安排巴拿马注册公司Orion Marine Services Corp的油槽船“MT Zuiun”进入新加坡港域，停靠在“MT Libra”船边，以便接收油料。

在2020年1月20日至3月8日，谢永春、刘文辉、曾天伟三人伙同涉案的两艘油槽船的所有船员，五次非法转移共约314公吨的油料，价值近24万元。

3月8日晚上8时37分，海事局接获通报指这两艘油槽船并排停靠在东部石油B锚地（Eastern Petroleum B Anchorage）的海域，“MT Libra”的输油管不仅连着“MT Zuiun”的油箱，泵机也处于运转状态。警察海岸卫队因此展开调查。

谢永春今天（2月15日）与妻子一起出庭，并承认曾收下9000元酬劳，而且至今未赔偿公司。他的妻子闻判后泪洒公堂。（人名译音）