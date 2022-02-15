投资者采取观望态度 本地股市横摆作收

（早报讯）由于市场担心美国联邦储备局可能紧急加息，加上大华银行将于周三发布业绩，投资者采取观望态度，本地股市周二（2月15日）横摆作收。

新加坡海峡时报指数昨天全日微涨0.18点或0.01%，闭市报3421.38点。

全场成交量12亿4000万股，总额16亿3000万元。上升股247只，下跌股201只。

泰源私人有限公司（TerraSeeds）技术分析培训主管王彬妮接受《联合早报》访问时说，星展集团（DBS）前天发布的业绩虽然不俗，但仍没有预期那么好。由于大华银行（UOB）将在周三开市前发布业绩，投资者因此采取观望态度。

若大华银行业绩不错，投资者或许对下周宣布业绩的华侨银行（OCBC）也会有同样的预期。不过，若大华银行的业绩未达期望，则投资者可能会套利。

不过，她也表示，今年1月美国消费者价格指数录得40年来最大涨幅，使得市场猜测联储局可能在3月前紧急加息。由于加息对银行业绩有利，这对银行股权重超过40%的海指是一个好现象。

辉立证券研究高级投资分析师蔡栋梁受访时说，俄罗斯可能入侵乌克兰的紧张局势继续令海指承压。“由于投资者权衡俄罗斯入侵乌克兰的可能性以及美国加息的步伐，海指在涨跌之间摇摆不定。”

他指出，尽管星展集团宣布强劲业绩，但继集团首席执行官高博德（Piyush Gupta）指美国加息步伐快于预期可能对脆弱的经济复苏造成阻碍，星展集团股价也回落，跌1.8%，收报36.53元。

个股消息方面，丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）将以6560万令吉（2100万新元）的总价格收购位于马来西亚雪兰莪州梳邦再也的两幅工业房地产地段。

该房地产占地25万7000平方英尺，毗邻信托现有的Subang 3和4房地产，一旦成功结合，总面积将为49万2000平方英尺，适合重新发展，可提供140万总平方英尺的总楼面面积。

这个重新发展的项目总投资额约为5亿令吉，一旦竣工有望成为梳邦再也首个大型现代物流设施。

该房地产也距离信托的“丰树莎阿南物流园”和“丰树物流中心-莎阿南”20分钟车程。该信托昨天起2.21%，收报1.85元。

杰纬特科技（Grand Venture Technology）截至去年12月底的全年净利大涨236.6%至1760万元，营收也增长89.3%至1亿1630万元，主要是因为所有业务的需求强劲。

公司将派发每股0.5分的年终股息，加上去年9月派发的0.5分中期股息，公司全财年的股息为1分。该股起1.92%，收报1.06元。

马可波罗海业（Marco Polo Marine）表示，扩建干船坞（dry dock）的工程已经完成，这将把集团修船的能力提升20%。集团是在去年7月展开工程，把船坞从150米延长至240米。

这是集团为提高长期利润而采取的战略措施。修船业务是该集团不断增长的经常性收入来源，其中50%至70%的业务来自回头客。该股起3.85%，收报2.7分。

创值科技（Addvalue Technologies）子公司向一家本地公司争取到总值360万元的合同，将供应公司专有的通信模块给对方。

公司预计新订单将在今年底前完成，并对集团截至2023年3月底的财政年度的财务表现产生重大积极影响。该股维持在1.3分。