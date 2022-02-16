大华银行去年全年净利增长40％至40.7亿元

（早报讯）在收费收入增长强劲和信贷准备金更低，以及区域经济逐步复苏的带动下，大华银行（UOB）去年全年净利上扬40％至40亿7000万元。

集团今天（2月16日）开市前发布第四季和全年业绩。集团去年第四季净利也取得双位数增长，同比上升48％至10亿1000万元。

集团去年全年的收费收入创下新高，同比上扬21％至24亿1000万元，主要由财富和贷款相关业务带动。财富管理和贷款收费双双创下新高，分别上扬16％至8亿2300万元，以及38％至6亿9800万元。净利息收入则增长6％至63亿8800万元。

与此同时，随着资产素质稳定，集团去年拨出的总准备金减少58％至6亿5700万元。集团2021财年的不良贷款比率稳定，维持在1.6％。

集团董事会建议配发每股60分的年终股息，全年每股派息1.20元，股息派发率约为49％。去年全年每股派息高于2020年的78分。

大华银行副主席兼总裁黄一宗在业绩文告中说：“随着全球疫情步入第三年，整体营运环境已趋向稳定。经济增长、商业活动和消费者情绪有所起色，使得2021财年净利取得40％的良好增幅。我们相信最糟糕的情况已经过去。在新加坡，市场出现复苏迹象，如机构贷款增长强劲，以及卡消费和财富管理业务复苏。”

黄一宗也指出，大华银行收购花旗集团（Citigroup）在印度尼西亚、马来西亚、泰国和越南的消费银行业务，这个机遇来得正是时候，是对的战略配合。大华银行在这四个市场的零售客户将因此增加近一倍。