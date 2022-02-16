（早报讯）乌克兰危机降温，美国隔夜股市强劲反弹，道琼斯工商指数涨422点或1.22％，标普500和纳斯达克指数涨1.58%和2.53%。

由于市场担心美国联邦储备局可能紧急加息，加上大华银行将在今天发布业绩，投资者采取观望态度，本地股市横摆作收。新加坡海峡时报指数昨天全日微涨0.18点或0.01%，闭市报3421.38点。

今日（2月16日）可关注股票：

1. 大华银行（UOB）去年全年净利增长40%至40亿7500万元，第四季净利同比增长48%至10亿1700万元。董事会建议派发每股60分的年终股息，加上每股60分的中期股息，大华全年每股派息1.20元，派发率约等于49%。派息日预计是5月13日。

在2021财年，财富和贷款相关业务的出色表现，带动大华的收费收入达到了24亿1000万元的新高。净利息收益率维持在1.56%的稳定水平。资产素质也保持坚韧，不良贷款比率维持在1.6%。

集团已经设定了一个新的可持续融资组合目标，即到2025年达到300亿元。在可持续投资领域，集团以环境、社会和治理为投资重点的总资产管理规模在年内增长到90亿元。

2. Shinvest控股要求暂停交易。

3. 新保安集团（Secura Group）披露，和Grab子公司Grabcar达成合作协议，将向Grab的司机和送货员提供培训课程。合作的有效期限至2023年2月15日。该协议预计不会对集团截至2022年12月31日的财政年度的每股盈利和每股资产净值产生重大影响。

4. 停牌中的承兴大健康（Camsing Healthcare）发布2020财年业绩，全年净亏损将近546万元，比前一个财年亏损减少17%。全年每股亏损18.19分。

5. 厨房文化公司（Kitchen Culture）得到新加坡交易所同意，公司发布2022财年半年业绩的截止期限可延后至3月31日。

6. 停牌中的无招牌海鲜（No Signboard）得到新交所同意，可延后召开常年股东大会，以及延后发布可持续发展报告和2022财年第一季业绩。公司表示，将于3月31日前召开常年股东大会，以及在3月16日和4月14日之前，发布可持续发展报告和2022财年第一季业绩。