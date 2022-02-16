新捷运近80名巴士车长感染冠病 部分巴士等候时间延长

（早报讯）近日感染冠病的巴士车长数量急剧上升，新捷运昨天（2月15日）就因为有近80名巴士车长染病而出现车长短缺的问题，导致部分巴士服务的等候时间延长。

据《联合早报》记者观察，今早约7时30分的尖峰时段，从大巴窑巴士转换站出发的232号支线巴士服务，平时原本五分钟内穿行一趟，今早约10分钟才一趟。

新捷运昨天在面簿发文说，随着社区冠病病例持续增加，染病的巴士车长也越来越多。“所幸，我们99％的巴士车长已接种冠病疫苗，因此在隔离康复期间，没有出现症状或只有轻微症状。”

新捷运表示正密切关注情况，也与陆路交通管理局合作调整服务，例如增加一些巴士服务的间隔时间，以及调动更多双层巴士穿行于客流量较高的路线。

新捷运也建议乘客在规划行程时，考虑到等候巴士的时间可能比以往更久。公司鼓励乘客使用新捷运手机应用或陆交局的MyTransport应用，查询巴士服务的抵站时间，新捷运也向乘客致歉，并寻求他们的谅解。

陆交局日前答复《联合早报》询问时说，随着社区确诊病例增加，染病的公共交通雇员人数也略增，但到目前为止，并没有显著影响公交运作。“若须调整服务，陆交局和公交业者会通知公众。”

陆交局也说，自疫情暴发以来，公交业者就采取了严格安全管理措施，包括定时清洗和消毒设施以及进行定期检测，去年多个巴士转换站出现感染群后，业者也进一步加强应对措施。