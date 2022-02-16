涉家中非法繁殖品种狗 夫妇接受调查

（早报讯）一对夫妇涉嫌在住家非法繁殖并出售狗儿，遭执法机构当场发现19只品种狗，两人正协助调查。

国家公园局属下的动物与兽医事务组（Animal & Veterinary Service）接获一名公众通报后，于2月9日搜查了相信是这对夫妇用于无照繁殖和卖狗的住所，并发现19只成年柯基犬（Corgis）、柯基幼犬和成年柴犬（Shiba Inu）。

公园局今早（2月16日）发文告表示，狗只过后被送往动物与兽医事务组的动物管理中心照料。

根据动物和飞禽法令，无照囚禁和出售动物，罪成可罚款最多5000元，或监禁最长六个月，或两者兼施。另外，无照经营养殖场可罚款最多1万元，或坐牢最长一年，或两者兼施。

动物与兽医事务组强烈建议有意饲养宠物的人士从动物福利组织领养宠物，或从有执照的宠物店购买宠物。

持有执照的宠物业者会记录每只动物的来源地、进口日期、进口商、接收日期和销售日期等。宠物店可售卖的动物包括狗、猫、兔、仓鼠、豚鼠、仓鼠、鸟和鱼等，它们都来自合法的受管制地。

公众应避免通过网购平台等来历不明的渠道购买宠物。这些动物的健康状况不明，可能带有疾病。此外，它们可能是通过非法途径入口至新加坡，繁殖方式也不符合当局设的标准。