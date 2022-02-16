银行股出现套利 本地股市上午窄幅波动

（早报讯）银行股出现套利，本地股市早盘维持窄幅波动。

本地股市今天（2月16日）开盘横摆。截至中午休市，新加坡海峡时报指数报3423.41点，微微上升2.03点或0.06％。

海指在上午最低滑落至3407.44点，最高上升到3428.32点，随后在这区间波动。

与其他亚洲市场强劲上扬相比，本地股市上午相对疲弱。IG亚洲市场战略师叶俊荣接受《联合早报》访问时说：“自今年年初以来，海指已经飙升了将近10％。尽管上周全球股市出现避险情绪，海指在很大程度上仍保持了近期的涨势。”

他也说，其他亚洲市场在地缘政治紧张局势下都出现了较大的跌幅，本地股市却因为最近银行股的盈利表现良好获得了支撑。可是，银行相继发布2021财年业绩之后，投资者出现了一些套利活动，造成本地股市走弱。

资深股票经纪冯施钧受访时也说，本地银行股自去年11月以来已经涨很多，如今出现些微套利，造成银行股的股价持续盘整。

冯施钧认为，乌克兰的地缘政治紧张局势虽正在降温，市场普遍仍对美国联邦储备局加息将带来的冲击存在疑虑，因而先持观望态度。

大华银行（UOB）今天开市前发布业绩。集团去年全年净利增长40％至40亿7500万元，第四季净利同比增长48％至10亿1700万元。

董事会建议派发每股60分的年终股息，加上每股60分的中期股息，大华全年每股派息1.20元，派发率约等于49％。派息日预计是5月13日。

大华的股价在上午下滑0.58％，截至中午休市报32.49元。

反观其他亚洲市场，日本和香港股市上午各涨逾2％和1％。DailyFX策略师杨燕指出，乌克兰危机出现缓和提振了投资者的信心，促使美国隔夜股市走高，为亚太市场奠定了良好的基调。

俄罗斯总统普京表示，已从乌克兰边境撤走了部分军队，并对重新谈判以结束与西方对峙持开放态度。俄罗斯威胁入侵乌克兰所引发的地缘政治紧张局势，近期造成全球股市动荡。