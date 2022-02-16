去年大学毕业生全职就业率增至84％

（早报讯）本地应届大学毕业生的就业情况不受冠病疫情影响，去年有84％学生在毕业半年内找到全职工作，比前年上升14.2个百分点，甚至超越疫情前水平。

新加坡国立大学、南洋理工大学、新加坡管理大学以及新跃社科大学今天（2月16日）联合公布毕业生就业调查，约有75.2％毕业生，即1万1200人参加去年11月进行的调查。

应届毕业生中，在毕业后半年内找到全职工作的人从前年的69.8％增至去年的84％，这也是过去四年来新高。2019年有81.7％，2018年则是81.2%。

整体而言，包括兼职和自由业工作在内，去年有94.4％的毕业生在毕业后半年内找到工作，比率略高于前年的93.6％。投身自由业者的比率达1.7％，比2020年高0.2个百分点。

此外，前年曾出现毕业生从事临时或兼职工作者比率激增的情况，去年则有所改善，只有8.7％的毕业生选择打兼职工或临时工，远低于前年的22.3％，当中参加“新心相连”毕业生实习计划的占了3.6％。

联合文告也指出，3％的毕业生是因为找不到全职工而改做兼职或临时工，低于前年的11.3％。

全职工的毕业生月薪中位数比前年多100元

薪金方面，去年找到全职工作的毕业生，月薪中位数比前年多100元，达3800元。资讯与数码科技、建筑环境、商科和工程毕业生的全职就业率最高，分别是93.7％、88.9％、88.7％和86.9％。资讯与数码科技毕业生的月薪中位数最高，达5000元，起薪的增幅也是最高的。

另外，四所大学的800名毕业生也参加另一项调查，参与者来自需要实践培训的特定科系，如建筑设计、医学与法律等。在这批毕业生当中，全职就业率从前年的93.5％增至去年的96％，全职工的月薪中位数也从4625元增至5000元。

新加坡理工大学和新加坡科技设计大学的毕业期与其他学府不同，就业调查仍在进行，结果会在较迟时候公布。