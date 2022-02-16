华侨银行新服务 客户怀疑受骗可紧急冻结户头

（早报讯）华侨银行推出“紧急关闭开关”（kill switch）服务，让客户可以在紧急情况下立即冻结名下所有银行户头和银行卡的交易。在发生诈骗事件时，可拨打银行官方热线1800 363 3333使用选项“8”，或通过约500台独立的华侨银行提款机启动“紧急关闭开关”。到了今年3月，所有华侨银行的提款机都将启用这一功能。

如果客户怀疑自己是骗局的受害者，或认为主要户头的相关信息泄露，可以通过“紧急关闭开关”立即冻结所有的来往和储蓄户头（包括联名户头）、提款机、借记卡和信用卡、数码银行及华侨银行Pay Anyone应用程序的访问权限。客户一旦启动“紧急关闭开关”，就不能进行任何通过数码、提款机或银行柜台进行的交易。定期或预先设定的资金转移也将被冻结。

客户若需要启动“紧急关闭开关”，可拨打华侨银行官方热线1800 363 3333，并使用选项“8”，在输入和确认身份证与银行卡号码后，就能立刻冻结户头和银行卡。

此外，客户也能到华侨银行提款机，使用银行卡登入后，选择“更多服务”选项中的“冻结户头和银行卡”。

华侨银行的客户服务主管将在“紧急关闭开关”被启动后与客户联系，删除并更换受影响的银行户头或银行卡。银行分行的员工或客户服务主管只有收到客户的正式验证指令后，才能解除“紧急关闭开关”。一旦“紧急关闭开关”被解除，客户的户头将恢复到“正常”状态，户头冻结前的所有设置，包括财路安排和预设资金转移都将恢复。