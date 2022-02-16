王乙康：病例写新高预料之中 估计几周达峰值

（早报讯）本地冠病病例昨天（2月15日）写新高，新增近2万起，卫生部长王乙康指出，这一增幅在预期之中，不过需要进入加护病房的病患人数保持稳定。

本地昨天新增1万9420起确诊冠病病例，是自疫情暴发以来的单日新高。联合领导抗疫跨部门工作小组的卫生部长王乙康今天（2月16日）在记者会上指出，他理解一些公众为此感到焦虑，但工作小组正在密切关注病例增加的趋势，既不应掉以轻心，也不应过于恐慌。

他说：“新增2万起病例是预料中事，同我们科学家利用模型做出的预测相符。我们之前说过奥密克戎毒株传播力会更高，因此预计每天会有1万5000至2万起病例，甚至更多。”

联合领导抗疫跨部门工作小组的贸工部长颜金勇也说：“我们可能会继续看到每天新增1万5000至2万起，甚至更高的新病例。根据其他国家的经验，我们预计病例数会在几周内达到顶峰，然后才会开始下降。当这种情况出现后，我们可以进一步放宽措施，继续踏上告别冠病的旅程。”

虽然新增病例达到近2万起，但王乙康指出，小组最担心的加护病房无法应付病患增加的情况并未发生。目前在加护病房的病患数保持在二三十人之间，仅仅是德尔塔病毒时期的一部分。王乙康指出，这是由于感染奥密克戎毒株的病患病症较轻，同人们接种追加剂也有关系。

即便如此，王乙康也提醒：“医疗系统仍面对压力，尤其是提供前端服务的医疗机构，包括家庭诊所、综合诊疗所和医院的急诊部门。家庭诊所和急诊部门告诉我们，大多数上门来就诊的病患没有症状或只有轻微症状。”

他强调保留基础医疗服务的重要性，我们得要确保最需要的病患能获得照料。