抵新落地检测改为ART

（早报讯）疫苗接种者旅游走道和来自第一风险级别国家和地区的旅客下来只须要在入境新加坡的24小时内，到遍布全岛的任何一个检测中心接受抗原快速检测即可。

这项新调整从下周一（21日）晚上11时59分起生效。

卫生部今天（2月16日）宣布上述消息时说，旅客应该到快速检测中心（Quick Test Centre）或综合检测中心（Combined Test Centre）接受抵境检测。旅客会在入境后接到预约检测的链接。旅客接到阴性检测结果前，应自我隔离，若身体不适，则应搭乘私人交通工具到诊所求医。

第一级别风险国家和地区包括中国大陆、澳门和台湾。原本属于第一级别的香港将从24日晚上11时59分归类到一般国家和地区的级别。

我国目前和24个国家有疫苗接种者旅游走道（VTL）安排，包括澳大利亚、文莱、柬埔寨、加拿大、丹麦、斐济、芬兰、法国、德国、印度、印度尼西亚、意大利、马来西亚、马尔代夫、荷兰、韩国、西班牙、斯里兰卡、瑞典、瑞士、泰国、土耳其、英国和美国。

新加坡和​卡塔尔、沙特阿拉伯及阿联酋三个中东国家，以及和香港的单方面VTL将从本月25日起开通。

目前，所有VTL和来自第一级别国家和地区的旅客入境新加坡后，都须要在樟宜机场接受核酸检测，费用约125元。随着措施调整，旅客只须支付15元的抗原快速检测，可省下约110元。

联合领导抗疫跨部门工作小组的卫生部长王乙康指出，随着我国转变方针，从预防输入病例到确保旅客完成冠病疫苗接种，患上重症风险低，我国应该加强接种状态的检查，减少对旅客检测的要求。