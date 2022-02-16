VTL车票配额2月22日起恢复至2160张 即日可购票

（早报讯）自上个月减半的新加坡及马来西亚陆路疫苗接种者旅游通道（VTL）车票，将从2月22日起恢复至原本的配额，也就是目前的每日旅客人数会翻倍。

两家指定巴士公司即日起，可售卖这些往返车票。

联合领导政府抗疫跨部门工作小组的贸工部长颜金勇今天（2月16日）在记者会上说，恢复原有陆路VTL配额后，每天可有2160名旅客入境本地，或相等于48趟巴士。

针对何时开放私家车和其他巴士也能加入免隔离计划，及使用大士第二通道，部长表示正在同马国商讨，一旦有消息就会对外公布。

贸工部发文告指出，由于输入型病例不太可能影响本地疫情走向，因此决定恢复陆路VTL配额及简化边境措施，包括入境后的检测数量，从原有的最高七次，减少至一次。

现有措施要求陆路VTL旅客入境后，在抵达奎因街巴士总站或兀兰巴士临时转换站后，在专人监督下进行抗原快速检测（ART），但从2月22日起，旅客入境后24小时内，可预约前往快速检测中心和综合检测中心进行ART检测。

此外，旅客入境后第二至第七天，不再需要进行ART检测，VTL旅客日后只须做出发前和入境的ART检测。

另一方面，目前的其他证件持有者包括工作准证、S准证、就业准证及短期访客，须在抵境的至少三天前申请疫苗接种者通行证（Vaccinated Travel Pass，简称VTP），如今也简化成只有短期访客和工作准证持有者需要申请VTP。其他长期签证持有者不再需要申请VTP。

至于旅游史，想要通过陆路VTL入境新加坡的旅客，入境前须待在新加坡、马国、VTL国家或第一级别风险国家或地区的天数，也从原有的14天减少至7天。

贸工部会继续检讨边境措施，并以安全和规范的方式逐步扩大陆路VTL。

更多详情可浏览https://safetravel.ica.gov.sg/vtl-land/overview。