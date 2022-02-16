五招简化各类安全管理措施

（早报讯）政府将简化安全管理措施，以五大原则来划分，只要某种个人行为不会对疫情造成显著影响，就不会加以限制。简化后的安全管理措施将从2月25日起生效。

政府抗疫跨部门工作小组在今天（2月16日）举行记者会上，宣布改进现有的安全管理措施。

卫生部长王乙康说：“新的规则不再一一禁止那些不会显著影响疫情的个人行为，例如只要大家都戴口罩，就不需要在某些座位或是小便池上划个大叉，或是不用刻意保持一米的安全距离。”

他强调，简化不代表放松，但是意义深远，过去两年的经验告诉我们这五个措施最有用。

财政部长黄循财则提到，简化措施能让大家更容易记得住，未来调整起来也更加灵活。

这五大原则是：社交人数、戴口罩、工作场所限制、安全距离和场地容量。除非特别注明，否则简化后的措施从这个月25日生效。

一、社交人数：维持在五人，唯一的改变是每户家庭的访客人数从一天五人，改为一次五人。

二、戴口罩：无论是在室内或户外仍须戴口罩，没有改变。

三、工作场所限制：能回返工作场所的员工维持在50％。简化之后，员工只要戴好口罩就不需要维持一米安全距离；允许最多五人的工作场所社交聚会。

四、安全距离：只要有戴口罩，就不强制维持安全距离。没戴口罩的场合得继续保持安全距离。

五、场地容量：不再按照不同活动来限制人数，而是根据场地容量来决定能出席活动的人数。这项规定从下个月4日生效。