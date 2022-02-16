冠病看病程序简化 3到69岁轻症可由全科医生照料

（早报讯）从今天（2月16日）起，三岁至69岁的轻症冠病患者无论是否已完成疫苗接种，都可由全科医生负责照料。

在冠病医疗方案二（Protocol 2）下，已完成疫苗接种的70岁至79岁患者也将能由全科医生负责。未完成疫苗接种的这一年龄层患者则居家养病，在家中由远程医疗业者照料。

根据卫生部发布的文告，这主要是因为今年1月以来感染冠病的患者中，绝大部分病患症状轻微，能自行安全康复。

其他年龄层的患者将继续通过居家康复计划，或入住冠病护理设施或医院等，获得照顾。

80岁及以上的患者若已完成疫苗接种，将居家养病；未完成接种的这一年龄层患者则会到护理设施接受照料。

卫生部说，所有冠病医疗方案二下的患者若没有紧急状况，应避免到医院的紧急部门就医。若需要医疗援助，患者应咨询自己的全科医生或远程医疗服务业者。

从2月18日起，卫生部将以强调自身责任的“健康风险通知”（Health Risk Notice，简称HRN）取代必须遵守的“健康风险警告”（Health Risk Warning，简称HRW）。接到HRN公众能继续到指定自动贩卖机领取抗原快速检测（ART）自助检测仪，以在观察期进行检测。

同时，与确诊病例密切接触者的隔离期也将从目前的七天缩短至五天。卫生部说，这是因为奥密克戎（Omicron）变种病毒的潜伏期较短。

那些在2月18日之前接获HRW的公众仍须根据目前的程序完成观察期和检测要求。