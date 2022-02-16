医院疗养院暂停探访措施再延长四周

（早报讯）医院和疗养院禁止访客探访措施将再延长四周；已接种的确诊年长者可以继续在疗养院内康复。

本地所有医院和疗养院早前已禁止访客探访，直至2月20日。卫生部医药服务总监麦锡威副教授今天（2月16日）在抗疫跨部门工作小组记者会上说，由于社区病例持续增加，为了保存医疗资源以及保护高危病患和疗养院住户，这项措施会再延长四周，直至3月20日。

他说：“不过，医院和疗养院可以继续在特殊情况下允许访客前往探望。这包括住在医院或是疗养院的亲属病危时，可允许访客探视。”

这些访客必须遵守医院或疗养院制定的访客管理措施，医院和疗养院也会协助安排其他通讯方式，例如电话或视讯，确保病患和住户可以同亲友保持联系。

麦锡威也指出，根据护联中心（AIC）对疗养院展开的调查显示，大多数感染奥密克戎毒株的住户只有轻微症状，无须接受医院或冠病治疗设施的医疗护理，同德尔塔毒株时期大不相同。

他说：“这些年长者在疗养院接种了疫苗和追加剂，因此获得保护，不会患上重症。我们明白这些疗养院住户若离开熟悉的环境到医院或治疗设施可能会感到焦虑，因此，卫生部将协助疗养院，让已接种但感染冠病，无症状或只出现轻微症状的住户能在疗养院内养病。”

这些在疗养院养病的住户将同其他未受感染的住户隔开，疗养院也将密切观察他们并提供适当的照料。公共医院也将提供支援，确保这些住户能安全地在疗养院内康复。

属于高风险或是病情恶化的病患会立即送往治疗设施接受照料。